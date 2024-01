Clara-Schumann-Musikschule in Düsseldorf Wer lernt denn heute noch Orgel spielen?

Wer an die Orgel denkt, der denkt an Kirche. An Dutzende große, metallene Pfeifen, einen hölzernen Korpus mit Sitzbank und einen dröhnenden Klang, der ein ganzes Kirchenschiff in Ehrfurcht versetzen kann. Doch welche Relevanz hat die Orgel außerhalb der Kirche? Und: Wer fängt heute noch an, dieses spezielle Instrument spielen zu lernen?