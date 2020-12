Musikhochschule in Düsseldorf : Musik-Campus soll im April fertig sein

51 Steinways wurden alleine für das Übezentrum bestellt. Im Ensembleraum steht nun ein Modell, das dank digitaler Technik selber spielt und aufzeichnet. Foto: Susanne Diesner/SUSANNE DIESNER

Düsseldorf Im neuen Erweiterungsbau der Robert-Schumann-Hochschule wird es nicht nur mehr Platz geben. Es eröffnen sich auch völlig neue Lern- und Lehrmethoden, dank moderner Technik und eines außergewöhnlichen Steinway-Flügels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Auf dem Campus der Robert-Schumann-Hochschule (RSH) an der Fischerstraße ist es wegen des harten Lockdowns wieder sehr ruhig geworden. Lehrveranstaltungen werden nun wieder online durchgeführt. Wenige Hundert Meter weiter, auf dem neuen Campus der RSH, sieht es allerdings anders aus. Seit der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW der Hochschule den Erweiterungsbau übergeben hat, wird dort fleißig gewerkelt. Der Komplex ist verheißungsvoll – die wichtigsten Fakten und Besonderheiten.

Welche Arbeiten werden vor Ort ausgeführt? Ende Oktober hat der BLB NRW der Hochschule das Gebäude übergeben, das früher zur Hochschule Düsseldorf gehörte. Es sei dem BLB gelungen, „aus einem primär technisch ausgerichteten Gebäude durch eine sehr aufwendige Herrichtungsmaßnahme ein Gebäude mit einem komplett anderen Erscheinungsbild und einer komplett anderen Atmosphäre zu machen“, sagt RSH-Rektor Raimund Wippermann. Nun „füllt“ die RSH das Gebäude mit Technik, Möbeln und Regalen. So wird die Bibliothek auf zwei Geschossen mit Regalen und Möbeln ausgestattet (einschließlich einer Kompaktus-Anlage), IT und Medientechnik werden installiert. Alle Seminarräume werden mit Dozentenpulten ausgestattet, an die man sich mit Laptop, Tablet, Handy, CD- oder Bluray-Gerät anschließen kann. Über ein Display im Pult können die Lehrenden die Geräte bedienen. Die Projektion der Display-Oberfläche erfolgt über Monitore in den kleinen Seminarräumen und über Beamer in den großen Lehrräumen. Musik wird in den großen Räumen über ein 7.1-Surround-System wiedergegeben, in den kleinen Räumen über Stereo.

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf das Erweiterungsgebäude der Robert-Schumann-Hochschule an der Georg-Glock-/Josef-Gockeln-Straße Foto: Susanne Diesner

Info Das Erweiterungsprojekt in Zahlen Fläche Die Hochschule soll auf dem Campus Golzheim insgesamt 9000 Quadratmeter erhalten, damit wäre er gut dreimal so groß wie der Stammsitz an der Fischerstraße. Vorgesehen sind auch der Bau eines Konzertsaals und einer Mensa. Kosten Sie wurden mit 15,7 Millionen Euro beziffert.

Wann kommen die Instrumente? 51 Steinways wurden für jeden einzelnen Raum im Übezentrum bestellt, die vor Ort allerdings erst dann aufgestellt werden sollen, wenn das Gebäude komplett bezogen wird. Das soll zu Beginn des Sommersemesters (1. April 2021) sein.

Die Bibliothek auf zwei Obergeschossen wurde bereits mit Regalen bestückt. Foto: Susanne Diesner/SUSANNE DIESNER

Wie wird das neue Gebäude Lehre und Studium verbessern? Die RSH hat bereits seit vielen Jahren einen akuten Raumbedarf. Auf dem ehemaligen Gelände der Hochschule Düsseldorf erhalten Studierende und Lehrende nun den dringend benötigten Platz für Bibliothek, Übezentrum und Seminarräume. Ein Höhepunkt ist das Übezentrum, das den Studierenden deutlich bessere Lernbedingungen verschafft: Bislang gibt es keine vergleichbaren Räume in dieser Menge oder Qualität. So wurden etwa die Wände der einzelnen Räume um sieben Grad gedreht, um ein Flatter­echo zu vermeiden, und Diffusoren und Absorber verbessern die Akustik. Die Lehre wird zudem eben viel digitaler als jetzt, Tafeln, Overheadprojektoren und Flipcharts wird es nicht mehr geben. Die Hochschule mache „Ernst mit der Digitalisierung in der Lehre“, sagt Wippermann.