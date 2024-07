Musik in Düsseldorf Förderpreis für Bands und Musiker

Bis zum 18. August können sich Musikerinnen und Musiker aus der Region Düsseldorf über das Online-Formular des Weltkunstzimmers unter http://tinyurl.com/musikzimmeropen bewerben. Bands, die zum Teil aus Mitgliedern bestehen, die nicht in Düsseldorf leben, können ebenfalls teilnehmen, wenn mindestens ein Mitglied an einer Adresse mit einer Düsseldorfer Postleitzahl wohnt. Es fallen keine Teilnahmegebühren an.