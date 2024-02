Kritik auch aus Düsseldorf Musik-Studierende erheben schwere Vorwürfe gegen Lehrkräfte

Aktuelle und ehemalige Studierende von Musikhochschulen bundesweit erheben in einer Online-Umfrage zum Thema „Machtmissbrauch und psychische Gewalt an Musikhochschulen“ schwere Vorwürfe gegen ihre Lehrkräfte. Die Studierenden, darunter Musikernachwuchs der Robert-Schumann-Hochschule (RSH), geben mehr als 400 Fälle an, in denen sie während des Unterrichts verbal beleidigt oder herabgewürdigt wurden, anzüglichen Kommentaren ausgesetzt waren oder zu ihrem Sexualleben befragt wurden.