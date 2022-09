Stück zum Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen : Musical mit Jugendlichen aus mehreren Gemeinden

Düsseldorf Die Vorbereitungen für diese beiden Auftritte laufen seit über zwei Jahren, der Aufwand ist enorm. Die Corona-Pandemie hatte Vorbereitung und Spielplan kräftig durcheinandergewirbelt. Insgesamt gibt es 14 unterschiedliche Musikstücke, geschrieben von sechs verschiedenen Düsseldorfer Kirchenmusikern.

130 Kinder sind beteiligt, wenn am Sonntag das Musical „Man muss die Menschen froh machen“ in der Franz-von-Sales-Kirche an der Siegburger Straße aufgeführt wird. Zwei Vorstellungen wird es geben, eine um 15 Uhr, die zweite um 18 Uhr, beide sind ausverkauft. Die Vorbereitungen für diese beiden Auftritte laufen seit über zwei Jahren, der Aufwand ist enorm. Die Corona-Pandemie hatte Vorbereitung und Spielplan kräftig durcheinandergewirbelt. Auf die Bühne gebracht werden Szenen aus dem Leben der Heiligen Elisabeth von Thüringen . Insgesamt sind es 14 unterschiedliche Musikstücke, geschrieben von sechs verschiedenen Düsseldorfer Kirchenmusikern.

Viele Wochen probten die Kinder- und Jugendchöre in ihren Kirchengemeinden Wittlaer, Stockum, Gerresheim, Mörsenbroich, Stadtmitte und dem Düsseldorfer Rheinbogen. Dann kamen sie zum ersten Mal in der Franz-von-Sales Kirche zusammen – gut eine Woche vor der Premiere. Und es begann der Feinschliff, für den Regisseurin Friederike Betz zuständig ist. Die Lehrerin und Choreografin hatte weit vorher in einem eigenen Casting auch die Hauptdarsteller ausgewählt, hatte mit ihnen die Sprech- und Spielrollen einstudiert. Die Titelrolle hat Franka Bokuniewicz aus der Gemeinde St. Margareta in Gerresheim.