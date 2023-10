„Abenteuerland“ in Düsseldorf Das Musical mit den Hits von Pur feiert Weltpremiere

Hunderte Gäste zog es am Sonntagabend an die Erkrather Straße, um die Weltpremiere des Stücks „Abenteuerland“ zu sehen und vielleicht auch ein paar Prominente. Neben der Band Pur mit Frontmann Hartmut Engler, der die Entstehung des Musicals eng begleitete, posierten die Schauspieler Bettina Zimmermann, Liz Baffoe, Kai Wiesinger und Sky du Mont auf dem roten Teppich für die Fotografen und Fans. Dazu gesellten sich Ralf Moeller (ebenfalls Schauspieler wie in „Gladiator“, ehemaliger Bodybuilder und Mr. Universum) sowie die Sänger Max Giesinger, Peter Freudenthaler (Band Fools Garden) und der Düsseldorfer Musiker und Produzent Dieter Falk. Auch der Sänger von The Hooters, Eric Bazilian, und Moderator Wolfram Kons, wollten die Weltpremiere von „Abenteuerland“ nicht verpassen. Die Show läuft in Düsseldorf bis März 2024.