Tag der Deutschen Einheit Welche Museen und Bäder am Feiertag geöffnet sind

Genauer hinschauen müssen dagegen die Besucher der städtischen Hallenbäder. Hier gibt es keine einheitliche Regelung. Nach Angaben der Düsseldorfer Bädergesellschaft wird das Freizeitbad Düsselstrand in Flingern von morgens 8 bis abends 20 Uhr geöffnet sein. Das kürzlich neu eröffnete Badehaus in Benrath öffnet eine Stunde später um 9 Uhr und schließt bereits am Nachmittag um 17 Uhr, der „Rheinblick 741“ im Linksrheinischen empfängt ebenfalls von 9 bis 17 Uhr Badegäste. Geschlossen bleiben dagegen die Bäder Rheinbad, Schwimm‘ in Bilk, das Allwetterbad Flingern, die Münster-Therme, das Familienbad Niederheid sowie das Hallenbad Unterrath. Die Strand-Sauna, Suomi-Sauna und Sauna in der Münster-Therme bleiben ebenfalls geschlossen.