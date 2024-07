Sport in Düsseldorf Multisportanlage ersetzt alten Ascheplatz

Das ist geplant: Die stark verunkrautete Tennendecke des vorhandenen Spielfeldes wird beseitigt, auch die Ballfangzäune und Barrieren sowie die Wegeflächen werden entsorgt. Die Fläche soll dann überarbeitet und mit einem Drainagesystem versehen werden. Anschließend wird eine ungebundene Tragschicht aufgebracht. Auf diese Fläche erfolgt der Einbau von unterschiedlichen Sportflächen, die auf die Belange der Vereine und der Schulnutzung abgestimmt sind.



Fußball Auf der Seite zum vorhandenen Fußballplatz entsteht ein kleineres Kunstrasenspielfeld, gedacht für Neuner-Mannschaften der D-Jugend. Auf die Tragschicht wird eine 35 Millimeter starke Elastikschicht aufgetragen. Abschließend erfolgt die Verlegung eines sandgefüllten Kunstrasenbelags.



Badminton, Volleyball Nördlich des Kunstrasenspielfeldes, in unmittelbarer Nähe zur Schule, ist ein Kunststoffkleinspielfeld vorgesehen. Es sind Linierungen für Volleyball und Badminton geplant. Auf einer zweilagigen, wasserdurchlässigen Asphalttragschicht erfolgt der Einbau eines wasserdurchlässigen Kunststoffbelags. In der nördlichen Spielfeldecke befindet sich eine circa zehn Meter lange, geschwungene und sich in das Spielfeld öffnende Sitzmauer, die als Treffpunkt und Sitzmöglichkeit für eine Pause, für mögliche Teambesprechungen sowie nicht zuletzt für den Sportunterricht der angrenzenden Schulen dienen kann.



Streetball, Gymnastik/Yoga Neben dem Kleinspielfeld ist eine weitere Kunststofffläche für Streetball und als Gymnastik- und Yogafläche vorgesehen. Hier ist ebenfalls ein wasserdurchlässiger Kunststoffbelag geplant. Als Ausstattung soll es einen Streetbasketballkorb geben.



Laufbahn mit Weitsprung Östlich des Kunstrasenspielfeldes liegt eine Kunststofflaufbahn. Die Laufbahn bietet Raum für vier Einzellaufbahnen mit einer Länge von 60 Metern. Am Laufbahnende gibt es einen 21 Meter langen Auslauf, der gleichzeitig als Anlauf für die Weitsprunganlage mit zwei Sprungbalken dient, an deren Ende die Weitsprunggrube liegt.



Bewegungsparcours Auf der gesamten Länge der Laufbahn ist in einer Breite von rund 5,50 Metern ein Bewegungsparcours mit Geräten aus dem Calisthenics-Bereich vorgesehen. Hier sind 15 einfachere bis aufwendigere Gerätestationen eingeplant. Als Belag ist Holzhackschnitzel vorgesehen, der in Abhängigkeit von den Gerätehöhen auch als Fallschutz dient.



Gleichgewichtsparcours Nördlich des Bewegungsparcours und des Streetballfeldes entsteht eine Rasenfläche, die bis an die Grenze des Schulgeländes reicht. Hier ist im Hinblick auf die weit verbreiteten Bewegungsdefizite bei Kindern ein Gleichgewichtsparcours als gezielte Erweiterung des Bewegungsangebotes vorgesehen. Dieser lässt sich mit relativ einfachen Mitteln herstellen. Unterschiedlich geformte Robinienstämme sowie Slacklines bilden den wesentlichen Teil des Parcours. Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen, könnte der Parcours durch eine Boulderwand erweitert und ergänzt werden.



Infrastruktur Die auf LED-Technik umgerüstete Flutlichtanlage solle erhalten, aber neu ausgerichtet und neu verkabelt werden. Neue Ballfangzäune und Barrieren werden eingebaut. Zwischen den einzelnen Sportangeboten liegen befestigte Pflasterflächen, die neben der Erschließungs- und Verbindungsfunktion zusätzlich auch als Sauberkeitsstreifen zwischen den unterschiedlichen Oberflächenbelägen dienen.