Fahrradladen in Düsseldorf Multimillionär René Köhler rettet Fahrrad.de aus der Insolvenz

Der schwäbische Multimillionär René Marius Köhler, der Fahrrad.de einst gegründet und später an Signa verkauft hatte, übernimmt das Unternehmen nun wieder – und damit auch den Laden und die Belegschaft in Düsseldorf. Das hat Köhler unserer Redaktion am Mittwoch telefonisch bestätigt. „Seit gestern haben wir alle Verträge neu abgeschlossen und können sicher sagen, dass es weitergeht“, sagt Köhler. Er übernimmt fünf Filialen in Deutschland, darunter auch die an der Ronsdorfer Straße.