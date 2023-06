Müllsammel-Aktion in Düsseldorf Rhine-Clean-Up räumt auch 2023 wieder auf

Vor fünf Jahren ist Rhine-Clean-Up in Düsseldorf gestartet. Gegründet wurde die Initiative, um zu verhindern, dass noch mehr Müll im Meer landet. „Rund 150 Millionen Tonnen Plastik und anderer Müll verschmutzen die Meere, jährlich kommen acht Millionen Tonnen Plastik hinzu“, erklärt Joachim Umbach, Initiator und Organisator des gemeinnützigen Unternehmens. Daher wolle man schon an den Transportwegen, also den Flüssen, entgegenwirken und an den Ufern den Müll einsammeln.