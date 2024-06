Ermittlungen gegen Müllsünder So erfolgreich waren die Mülldetektive 2023

Wenn die Mülldetektive ihre Ermittlungen starten, kann es durchaus länger dauern, bis die Müllablagerungen durch das Abfallunternehmen Awista entsorgt werden. In der Regel sollen Meldungen innerhalb von 24 Stunden bearbeitet werden – Müll in oder bei Containern, Papierkörben und andere Verschmutzungen also entfernt werden. Werden aber die Ermittler tätig, kann erst nach Abschluss aufgeräumt werden.