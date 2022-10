Vorfälle in Düsseldorf : Vermüllung und Vandalismus auf Friedhöfen

So sah eine Toilette am Montag auf dem Nordfriedhof aus. Foto: RP/privat

Düsseldorf Auf dem Nordfriedhof wurde eine Toilette zum Mülleimer, auf dem Friedhof Stoffeln wurden auf Gräbern mehrere Engel zerstört. Die Stadt will die Situation im Blick halten.

Auf Düsseldorfer Friedhöfen ist es in jüngster Zeit zu Vermüllung und Vandalismus gekommen. Ein RP-Leser berichtete unserer Redaktion, dass die Toiletten auf dem Nordfriedhof oft nicht die saubersten seien, doch einen Zustand wie am vergangenen Montag habe er auch noch nicht gesehen.

Auf einem Bild des Lesers ist zu erkennen, dass ein Unbekannter die Herrentoilette des Nordfriedhofs als „Müllhalde“ benutzt hat. Der Abfall liegt nicht nur auf dem Boden verteilt um das Klo herum, sondern quillt aus der Toilette zentimeterhoch heraus. Der Friedhof in Derendorf ist mit fast 70 Hektar Gesamtfläche der größte Friedhof in ganz Düsseldorf , den Verursacher zu ermitteln, dürfte daher nicht einfach werden.

Über Vandalismus ärgerte sich in diesen Tagen eine Düsseldorferin, als sie auf dem Friedhof Stoffeln in Oberbilk das Grab ihrer Mutter besuchte. Sie bemerkte, dass nebenan auf Urnengräbern die Engelsfiguren zum Teil zertreten und umgeworfen waren. Beim Verlassen des Friedhofs habe sie ein weiteres Grab gesehen, auf dem ebenfalls der Engel umgeworfen war. Bereits vorher hatte sie zwei Friedhofsmitarbeiter über die Verwüstungen informiert.

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt die Verwaltung die Beschädigungen auf dem Friedhof Stoffeln. Sie werde die Situation vor Ort im Blick halten, allerdings verzeichne das Gartenamt zurzeit keine vermehrten Beschädigungen an Gräbern auf den städtischen Friedhöfen. Ein Stadtsprecher sagt: „Über alle städtischen Friedhöfe hinweg liegt die Anzahl jährlich gemeldeter Beschädigungen oder Diebstähle an Gräbern insgesamt im zweistelligen Bereich.“

Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt auf den Friedhöfen Beschädigungen oder Diebstähle an Gräbern feststellen, informiert die Friedhofsverwaltung die Nutzungsberechtigten – das heißt, die Person, die das Nutzungsrecht am Grab erworben hat. In der Regel sind dies die Hinterbliebenen. Die Nutzungsberechtigten haben dann die Möglichkeit, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. „In den weiteren Verlauf ist das Gartenamt aber nicht involviert, daher liegen keine Zahlen über die Quote gestellter Täter vor“, sagt der Stadtsprecher.