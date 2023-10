Verkehrsversuch in Düsseldorf Mühlenstraße soll mit Pollern abgesperrt werden

Die Mühlenstraße in der Altstadt soll zur autofreien Zone werden – zumindest abends und nachts an Wochenenden. Seit neun Wochen testen die Stadt Düsseldorf und die Polizei nun ein neues Verkehrskonzept rund um die Heinrich-Heine-Allee. Zu dem gehört bereits die nächtliche Sperrung der schmalen Straße, die direkt zum Burgplatz führt. Was derzeit noch Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt sicherstellen, soll künftig eine feste Polleranlage übernehmen.