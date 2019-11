Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Streit zwischen Stockheim und Karnevalisten : Jetzt beschwert sich auch die MS-Gesellschaft über die Rheinterrassen-Miete

Ein Foto des Benefizkonzerts 2018. Der Verein kann sich die Rheinterrasse aber nicht mehr leisten. Foto: DMSG

Düsseldorf Bisher fand das Benefizkonzert des Vereins, der Menschen mit Multipler Sklerose hilft, jedes Jahr in der Rheinterrasse statt. Nun will Caterer Stockheim knapp dreimal so viel Miete haben will wie noch 2017. Mit den Karnevalisten hatte es deswegen schon Streit gegeben.