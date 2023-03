Früher Student in Düsseldorf, jetzt Filmkomponist in L. A. Mr. Music in Hollywood

Scherles Musik verbindet sich am besten mit Filmen und Serien, die wie er neue Wege ausloten, narrativ oder technisch, eine besondere Message haben. Das Indie-Drama „Princess of the Row“ erzählt die Geschichte eines schwarzen Pflegekindes, das sich nicht davon abbringen lassen will, bei seinem obdachlosen geistig kranken Kriegsveteranenvater auf der Straße, im Armenviertel (Skid Row) von L.A. zu leben. Scherle verleiht dem Film mit seiner Musik eine dokumentarische Authentizität und Emotionalität, die nie abdriftet ins Kitschige. Der Protagonist von „Mr. Robot“ (Oscar-Preisträger Rami Malek) ist ein junger Programmierer, der am Tag als Cybersecurity-Ingenieur arbeitet und nachts zum Selbstjustiz-Hacker wird. Als er von einer Untergrund-Hacker-Gruppe rekrutiert wird, muss er eine wichtige Entscheidung treffen. Die Musik dazu ist stark von Sound Design und elektronischer Musik geprägt. Im Thriller „Missing“, das zum jungen Genre „Desktop-Film“ gehört, sucht eine Tochter von L.A. aus ihre während eines Kolumbien-Urlaubs verschwundene Mutter. Alles, was auf der Leinwand passiert, findet in Echtzeit auf einem Bildschirm (Handy, Laptop) statt. „In dem Projekt habe ich unter anderem machine learning in den Kompositionsprozess mit einbezogen“, also mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet, sagt Scherle.