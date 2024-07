Mr Marvis in Düsseldorf Holländischer Hosenhersteller ersetzt französische Kinderkleidung neben Eiscafé Pia

Die nach eigenen Angaben „erfolgreichste Shorts-Marke in den Niederlanden“ feiert demnächst ihre Premiere in NRW: Mr Marvis wird an der Kasernenstraße 1 in Düsseldorf Ende des Jahres ein neues Geschäft eröffnen. Das haben Beschäftigte des Amsterdamer Unternehmens unserer Redaktion vor Ort verraten.