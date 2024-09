Freizeitsport in Düsseldorf Mountainbiker vs. Waldbesucher – Stadt will Konflikte entschärfen

Info

Der Verein Dem Verein gehören Mountainbiker, Radsportler und Geländeradfahrer an. Sie verbindet die Liebe zum Mountainbike und der Bewegung in der Natur. Regelmäßig finden gemeinsame Touren statt. Im Winter wird ein wöchentliches Hallentraining in Düsseltal angeboten. Zudem fungiert der Verein als Ansprechpartner für die Stadt für die Mountainbike- und Dirtbike-Szene.

Infos unter www.vfg-duesseldorf.de.