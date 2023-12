Grabstein von Luise Ederer Mosaik-Künstler verleiht Engel auf dem Heerdter Friedhof neuen Glanz

Der Gerresheimer hat dem bunten Mosaik-Engel seinen Glanz zurückgegeben. Rund 50 Stunden hat er an dem Kunstwerk gearbeitet, jeweils vier bis fünf Stunden am Stück. „Da muss man hoch konzentriert sein. Das ist gar nicht so einfach“, erklärt er. Mit viel Liebe und Genauigkeit hat er mit seiner Spezialzange Stein für Stein zurechtgeschnitten und in seinem großen Material-Fundus nach Glassteinen in den richtigen Farben gesucht. „Die Farbvorgaben des Künstlers, der das Mosaik geschaffen hat, mussten schließlich eingehalten werden. Man soll später nicht sehen, dass daran gearbeitet wurde“, so der 85-Jährige. Bei den Händen des Engels konnte er jedoch seine eigenen Vorstellungen umsetzen, denn diese waren komplett verschwunden. „Da musste ich mir erst überlegen, wie ich die gestalte“, erklärt der Künstler.