Schauspieler Moritz Klaus aus Düsseldorf Zwischen Schauspielhaus und Oscars

Und plötzlich sind sie wieder da, die Erinnerungen an den Sommer 2020. Es war Lockdown, künstlerisch stand alles still. Seine Klasse an der Schauspielschule Felix Mendelssohn-Bartholdy in Leipzig hatte beschlossen, ein Jahr auszusetzen. Da hörte er im August von einem Casting für „Im Westen nichts Neues“, ein Freund nahm teil. Erst viel später, im Dezember, bekam auch er eine Einladung zu einem Video-Casting. „Zwei Tage vor Weihnachten habe ich eine Stunde mit dem Regisseur gezoomt“, erzählt Moritz Klaus. „Edward Berger nahm sich total viel Zeit für mich. So bekam ich ein Gespür, was für ein Mensch er ist. Sofort fühlte ich mich wohl mit ihm. Dann kam die Zusage, und alles ging megaschnell.“