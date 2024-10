Neue Fernsehserie Moritz Führmann spielt Kommissar in „Ich bin Dagobert“

Er gibt zu, dass beide Seiten der Schauspielerei Vorzüge haben: „Das Live-Erlebnis beim Theater ist besonders, beim Film sind Konzentration und Genauigkeit eine großartige Herausforderung.“ Dabei denkt er an eine besondere Szene in „Ich bin Dagobert“: „Man versucht, die jeweilige Situation selbst zu erleben.“ Beim Dreh musste er in der Darstellung des Kriminaldirektors die Zerrissenheit und das Wissen um notwendige Entscheidungen und deren Konsequenzen widerspiegeln. In den 1990er Jahren, als der Fall akut war, wurde die Polizei in der Öffentlichkeit verhöhnt – diese Art der Frustration soll auch dem Publikum vor dem TV-Bildschirm bewusst werden.“ Auch die Szene der Streusandkistenübergabe wird aufwendig dargestellt und aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert: „Damals war man per Funk nur schlecht verbunden. Der Regisseur ließ im Raum Lörick überall Boxen aufstellen und dazu gab es finnische Heavy-Metal-Musik. Ein Regie-Assistent hat alle Stimmen reingerufen. Wir haben uns angeschrien, der Kameramann lief hin und her. Er und der Regisseur wussten genau, was sie wollten. Die Szene rauschte ab, die Kamera war ganz nah – die Intensität kommt jetzt am Bildschirm hundertprozentig rüber.“