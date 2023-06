Bemerkenswerter Abend mit Schauspiel-Größe Ein „Feier-Abend“ für Tabubrecher

„Ich habe mir das Hospiz angesehen“, sagte er sichtlich beeindruckt. „Die Leiterin hat mir so viel Unfassbares über das Leben dort und die Abschiede erzählt. Es gibt so unheimlich viele Aspekte, die man bei der Arbeit in einem Hospiz beachten muss. Ich habe riesengroßen Respekt vor dem, was die Ehrenamtlichen dort tagtäglich leisten.“ Beim Sommerfest für die Haupt- und Ehrenamtlichen des EVK-Hospizes drückte er das, unterstützt von Pianist Christian von Gehren und Sopranistin Theresa Klose, mit einer Lesung aus, die auch einen Einblick in seine schauspielerischen Fähigkeiten gab.