Opfer schwebt in Lebensgefahr : Mordkommission ermittelt nach Angriff im Düsseldorfer Hofgarten

Düsseldorf Nach einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am frühen Morgen hat die Düsseldorfer Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Ein junger Mann kämpft um sein Leben.

Die Polizei hat am Montagmorgen eine Mordkommission eingerichtet, nachdem es in der Nacht zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen und dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts gekommen war. Bei dem bislang unklaren Geschehen wurde ein junger Mann so schwer verletzt, dass Lebensgefahr besteht. Zwei weitere Männer erlitten leichtere Verletzungen, aber auch sie müssen in Krankenhäusern behandelt werden.