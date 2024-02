MontanaBlack in Düsseldorf Internet-Star kritisiert Hyatt-Hotel wegen „miesem Service“

Das Video dauert fast 40 Minuten und zeigt Eris, wie er das Luxus-Hotel Hyatt im Hafen verlässt, um mit dem Auto in seine Heimat Buxtehude zu fahren. Während der Fahrt berichtet der Internet-Star etwa zehn Minuten lang über seine Erfahrung im Hyatt. In dem Fünf-Sterne-Hotel hat Eris von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche übernachtet und wollte nach eigenen Angaben eigentlich die 1500 Euro teure Präsidenten-Suite buchen. Dann aber habe ihm ein Hotel-Mitarbeiter per Sprachnachricht mitgeteilt, dass dort der Fernseher „wieder nicht“ funktioniere.