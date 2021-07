Polizei sucht Zeugen : Frau bei Handtaschenraub in Mörsenbroich verletzt

Mörsenbroich Bei einem versuchten Handtaschenraub in Mörsenbroich wurde eine 32-jährige Düsseldorferin leicht verletzt. Nach den beiden 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen wird gefahndet.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war eine 32-jährige Düsseldorferin am Sonntagabend zu Fuß auf dem Vogelsanger Weg unterwegs. In Höhe des P&R Parkplatzes (Höhe Opitzstraße) bemerkte sie zwei Männer auf Fahrrädern, die scheinbar ziellos umherfuhren. Im weiteren Verlauf wurde ihr unvermittelt von hinten an ihrer Handtasche gerissen. Sie konnte die Tasche festhalten und wurde von beiden Männern geschlagen und gestoßen. Daraufhin fiel sie zu Boden und verletzte sich. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.