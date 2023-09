Entschärfung noch am Freitag Bombenfund in Mörsenbroich – Evakuierungsbereich bekannt gegeben

An der Haltestelle Clara-Viebig-Straße sowie an den Kreuzungen Graf-Recke-Staße/Fritz-Wüst-Straße, Graf-Recke-Straße/Simrockstraße, Vaultierstraße/Simrockstraße sowie Heinrichstraße/Robert-Stolz-Straße werden in Kürze Rheinbahnbusse für den Transfer zur Betreuungsstelle zur Verfügung gestellt, teilte die Stadt um kurz nach 12 Uhr mit.