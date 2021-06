Kinder in Düsseldorf : Diese Kita hat ihren Zauber verloren

Die DRK-Kita Zauberwald in der Gartenstadt Reitzenstein wurde vor acht Jahren noch als dreigruppige Einrichtung eröffnet. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Eltern und ehemalige Erzieherinnen beklagen „unzumutbare Zustände“ in der Kita Zauberwald in Düsseldorf. Das DRK als Träger nennt Personalmangel als Grund für Gruppenschließungen. Die Stadt sieht sich lediglich in der Vermittlerrolle.