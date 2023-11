Düsseldorf-Mörsenbroich Stadt hält an Obdachlosenunterkunft fest

Die Bezirksvertretung 6 möchte die Siedlung am Zaunkönigweg neu gestalten. In den dortigen Gebäuden sind bislang Obdachlose untergebracht. Und diese Häuser sind „stark sanierungsbedürftig, und laut der Verwaltung finden Überlegungen zum Abbruch der Gebäude statt“, schreibt die CDU in ihrem Antrag an die Verwaltung, der bereits im Juni 2021 verabschiedet wurde.