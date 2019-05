Stadtplanung : Möbelhäuser an der Theodorstraße doch möglich

Möbelhäuser an der Theodorstraße doch möglich

Die Flächen, um die es geht, liegen beispielsweise in der Nähe des Dome. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Planungsausschuss hat zum weiteren Vorgehen in Rath einem Änderungsantrag von CDU und SPD zugestimmt. Wohl wichtigster Punkt: Der Möbelstandort an der Theodorstraße soll nicht grundsätzlich aufgegeben werden. Die Strategie der Verwaltung hatte das vorgesehen.

(nic) Die Theodorstraße in Rath soll nach dem Willen des Planungsausschusses doch weiterhin als möglicher Möbelhaus-Standort gelten. Die Verwaltung hatte in einer Vorlage eigentlich die Strategie verfolgt, dass der Möbelstandort aufgegeben werden solle. Dagegen hatten sich aber bereits die Bezirkspolitiker im Norden gewehrt: Sie erhoffen sich von einem Möbelhaus eine Belebung des Umfeldes. Nun stimmten auch in dem Fachausschuss alle Politiker außer den Vertretern der Grünen dafür, dass der Standort im Rahmenplan Einzelhandel bleibt.