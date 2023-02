Abschlussarbeiten in Düsseldorf Modeschule zeigt Werkschau am Puls der Zeit

Im Raum nebenan präsentieren Studierende des Fachbereichs Fashion Journalism & Communication ihre aktuellen Projekte. Eine Arbeit sticht besonders ins Auge, denn sie befasst sich mit vereinfachter Sprache in den Medien und der Frage, wie Texte verständlicher werden können. Im Untergeschoss stellt Paula Rüth zusammen mit Kommilitonen des Fachbereichs Marken- und Kommunikationsdesign ihre Abschlussarbeit „Gewalt unter der Geburt“ vor. Sie hat ihren Bachelor of Arts in der Tasche und eine 1,0 für ihr Projekt auf dem Zeugnis. Die 23-Jährige hat eine Kampagne entwickelt, die Gewalt gegen Schwangere während der Geburt in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Ein Thema, das weitaus mehr Frauen betrifft, als bisher bekannt ist. Als sie ihrem Professor von der geplanten Abschlussarbeit zum ersten Mal erzählte, war er noch skeptisch. Aber Paula startete eine Petition unter dem #stopviolenceunderbirth und hofft, mit ihrer Kampagne für die Vorgänge vor und während der Geburt in Kliniken zu sensibilisieren.