Einkaufen revolutioniert Was hinter dem modernsten Supermarkt Düsseldorfs steckt

Rewe eröffnet am Ausgang der U-Bahn-Station Pempelforter Straße den ersten „Pick&Go“-Supermarkt der Stadt. Das Konzept heißt auf Deutsch so viel wie „Nehmen und Gehen“ und ist durchaus wörtlich zu verstehen. Die 768 Kamera-Augen verfolgen die Kunden beim gesamten Einkauf, in den Regalen sind Gewichtssensoren eingebaut. So kann man sich einfach die Ware nehmen und nach Hause gehen – die Rechnung gibt es nicht an der Kasse, sondern direkt aufs Smartphone.