„Ich werde Eltern“ von Sarah Valentina Winkhaus Moderatorin über ihr Mutterglück ohne Partner

Bereits ab dem 35. Lebensjahr nimmt die Fruchtbarkeit bei Frauen stark ab. Liegen die Chancen schwanger zu werden unter 25 Jahren in der Regel noch bei 90 Prozent, sind es im Alter von 35 bis 40 Jahren nur noch rund 20 Prozent. Ein Grund für immer mehr Frauen, sich für das sogenannte „Social Freezing“ zu entscheiden, also sich bereits in jungen Jahren Eizellen entnehmen und diese einfrieren zu lassen, um zu einem späteren Zeitpunkt schwanger zu werden. Frauen, die grundsätzlich gerne Kinder hätten, bei denen aber die Rahmenbedingungen gerade nicht passen, können sich so selbstbestimmt für die Kinderplanung Zeit verschaffen.