Moderator Marco Schreyls berührende Lesung in der Stadtbibliothek Marco Schreyl macht Chorea Huntington zum Thema

Viele im Publikum in der Stadtbibliothek wussten, wovon Schreyl da berichtete. Sie sind entweder selbst betroffen oder haben nahe Angehörige, die an Huntington erkrankt sind. Den ersten Teil des Abends erzählte der Moderator von seiner Kindheit in der DDR mit jungen Eltern, die ihm mehr wie gute Freunde vorkamen, erinnerte sich an gemeinsame Urlaube und eben diesen einen Tag, an dem klar wurde, da hatte sich ein Riss aufgetan.