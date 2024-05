Begehrte Modemarke einen Tag lang in Düsseldorf Zieht das Label „Peso“ wieder Tausende in die Innenstadt?

Am Samstag dürfte auf dem Schadowplatz einiges los sein: Für einen Tag macht die mobile Store-Tour des Streetwear-Modelabels „Peso“ Halt in Düsseldorf. Nach einem Stopp in Berlin kommt der große, schwarze Container in die NRW-Landeshauptstadt, und Gründer Justin Fuchs verspricht einige Aktionen. Bei der letzten Aktion dieser Art kamen rund 2000 Leute auf den Platz am Kö-Bogen.