Modebusiness Award 2024 verliehen Mr. Igedo und eine Erfolgsstory für den Mode-Standort Düsseldorf

Doch der Preis ging nicht nur an Manfred Kronen, der in wenigen Wochen seinen 88. Geburtstag feiert, vielmehr auch an seine Nachfolger, die heutigen Macher der „Igedo Exhibitions“ – Philipp Kronen und Ulrike Kähler. Sie haben das Unternehmen mit seinen zweimal jährlich stattfindenden Messen Fashn Rooms und Shoes sowie die nachhaltige Messe Neonyt in Düsseldorf etabliert. „Die Igedo ist bis heute eine der tragenden Wirtschaftssäulen in unserer Stadt“, betonte OB Keller. In seiner Dankesrede plauderte Manfred Kronen, begleitet von seiner Frau Anna, aus dem Nähkästchen, berichtete von der Sensation, als er 1981 die erste Exportinitiative startete und deutsche Modemarken im Guggenheim Museum in New York ihre Kollektionen präsentierte. „Die Amerikaner kannten bis dato nur französische und italienische Mode“.