Mode in Düsseldorf Modebranche ehrte Annette Görtz

Die 63-Jährige hat ihre Karriere auf der Modemesse Igedo gestartet, betreibt hier mit „Milian“ an der Kö eines ihrer zahlreichen eigenen Geschäfte und stellt ihre Kollektion im Showroom am Rheinufer vor. „Kompromisslos ist Annette Görtz seit mehr als 35 Jahren ihren avantgardistischen Design-Weg gegangen“, sagte Christiane Arp, die ehemalige „Vogue-Chefredakteurin“, bei ihrer launigen, sehr persönlichen Laudatio. Sie nannte „F’s“ – Familie, Freunde, Fashion – die alle gleichgewichtig einen Platz im Hause Görtz hätten und die Basis für den Erfolg seien. Gelobt wurden auch die Kochkünste der Preisträgerin („auch Grünkohl kann sie“), aber vor allem der gelungene, reibungslose Generationenwechsel. Denn vor ein paar Monaten ist Annette Görtz gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Jörg Welsch in die zweite Reihe getreten und hat einen Großteil der Verantwortung an ihren Sohn Maximilian weitergegeben. Der 31-jährige Absolvent der Königlichen Akademie für Mode in Antwerpen – er hatte sich bereits zur Kommunion eine Nähmaschine gewünscht – ist mit und in der Firma groß geworden.