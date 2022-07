Besonderes Modeevent in Düsseldorf : Mode-Festival mit Catwalks in der City begeistert Besucher

Auf dem Catwalk an der Trinkausstraße zeigten Models die Highlights von Premium-Fashion-Brands wie Marc Cain, Dolce Vita oder unique. Foto: Oliver Harste

Düsseldorf Bei der „Festival Edition“ lockten am Samstag mehr als 100 Geschäfte zu besonderen In-Shop-Aktivitäten und auch Rabattaktionen ein. Viele Besucher lobten den Ansatz, das breite Publikum teilhaben zu lassen.

Wahrscheinlich hatte kaum einer damit gerechnet, dass vor dem Brunnen am Corneliusplatz gleich etwas geschehen würde. Junge Menschen in lässiger Kleidung dehnten sich, quatschten und gingen noch mal ein paar Moves durch. Aus einem Lautsprecher kam Musik und plötzlich, ohne Ankündigung, startete eine Tanzperformance mit Breakdance- und Ballkunst-Einlagen. So sah eine Fashionshow vom Upcycling-Label „&LadyMondegreen“ aus. Kleidung und Show bildeten eine perfekte Einheit.

„Genau so etwas fehlt in Düsseldorf. Das hat etwas vom New Yorker Street-Art-Style“, befand Ursula Nowak, die von der Performance und auch dem Label begeistert war. „Die Kö mit ihrem elitären Zeug ist doch schon lange durch. Das will keiner mehr sehen“, meinte die Düsseldorferin. Es sei schön zu sehen, dass die Stadt auch jungen und innovativen Labels eine Plattform biete. Für Nowak war es die erste Veranstaltung, die sie sich bei den Düsseldorfer Fashion Days anschaute. „Ich habe über das Label gelesen und fand es total interessant. Daher wollte ich zuerst hierher. Die Sachen sind super und mal was ganz Anderes. Natalie Tönnis hat ein tolles handwerkliches Geschick.“

Die Düsseldorfer Fashion Days gingen auch diesen Sommer über die reine Kollektions-Order hinaus und rückten den lokalen Einzelhandel in einer „Festival Edition“ in den Fokus. Rund 100 Düsseldorfer Geschäfte lockten die Gäste mit Rabattaktionen und In-Shop-Aktivitäten. Das britische Unternehmen LUSH lud beispielsweise Besucher ein, eigene Badebomben, Schaumkugeln oder frische Gesichtsreiniger herzustellen. Sephora zog mit seiner Beauty-Kirmes auch die kleineren Besucher an, denn Entenangeln oder Wurfspiele sind auch für sie spannend. Neben dem kleinen Eiffelturm am Lancome-Stand hatte sich eine lange Schlange gebildet. Alle hofften auf einen tollen Gewinn am Glücksrad. Auch vor Peek&Cloppenburg hatte sich eine Menschentraube gebildet. Die D-Jane hinter dem Schaufenster war eine beliebtes Fotomotiv. Und da Bummeln ja bekanntlich durstig und hungrig macht, luden die Gastrobetriebe am Uecker Nagel zum Entspannen ein. Und wer wollte, konnte auch gleich weiter zum Straßenfest des Lorettoviertels ziehen, denn dort fand zum ersten Mal im Rahmen der DFD Festival Edition statt.

Zum zweiten Mal ließen die Fashion Days das breite Publikum am Modebusiness teilnehmen. Eine Idee, die gut ankam. „Früher stand man immer nur auf der Kaiserswerther Straße im Stau und musste ein halbes Jahr warten, um zu sehen, was dort hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Jetzt kann man ein wenig miterleben. Das ist schön“, meinte Besucherin Ursuala Nowak.