Mode in Düsseldorf Sprungbrett in die Welt

Am Sonntagabend wurde Annette Görtz unter dem Motto „Next Generation“ für ihren Einfluss auf die Modewirtschaft Deutschlands und ihr Engagement für den Modestandort Düsseldorf mit dem Modebusiness Award der Landeshauptstadt ausgezeichnet.

Zur festlichen Verleihung hatten Oberbürgermeister Stephan Keller und Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin des Fashion Net, 160 Gäste aus dem In- und Ausland in den Medienhafen ins Restaurant The Paradise Now geladen.

Zur Landeshauptstadt haben Annette Görtz, ihr Mann Hans-Jörg Welsch und Sohn Maximilian einen engen Bezug: „Düsseldorf war zu Beginn meiner Karriere mein Sprungbrett in die Welt. Wir arbeiten sehr gerne hier, denn die Stadt bietet optimale Möglichkeiten, unser Business zu gestalten“, sagte die Preisträgerin. Christiane Arp, ehemalige „Vogue“-Chefredakteurin, Vorstandsvorsitzende des Fashion Council Germany und langjährige Wegbegleiterin der Preisträgerin, hielt die Laudatio – nicht nur auf die Designerin selbst, sondern auf deren gesamte Familie.