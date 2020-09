Mobbing und rassistische Witze : Feuerwehrmänner aus Düsseldorf suspendiert und angezeigt

Düsseldorf Feuerwehrleute aus Düsseldorf sollen eine Kollegin beleidigt, in einem Chat rassistische Witze und sexistische Fotos verbreitet haben. Nun gibt es zwei Strafanzeigen, und ein Mann wurde suspendiert.

Mehrere Vorfälle sorgen derzeit bei der Düsseldorfer Feuerwehr für Aufsehen. Auf der Feuerwache 1 an der Hüttenstraße soll es Beleidigungen unter Kollegen gegeben haben. Auch sollen sexistische und rassistische Inhalte in einer internen WhatsApp-Gruppe geteilt worden sein, bestätigte Stadtsprecher Marc Herriger. Mittlerweile wurde ein Mann vom Dienst suspendiert, zudem laufen zwei Strafanzeigen. Die „ Bild “-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet (Bezahlinhalt).

Die Anzeigen gegen Unbekannt wegen Beleidigung haben die Stadt Düsseldorf und eine Feuerwehrfrau gestellt. Auf deren Helm wurde in ihrer Abwesenheit das Wort „Votze“ geschrieben. Zugang sollen nur Mitarbeiter der Feuerwache gehabt haben. Stadtsprecher Herriger spricht von einem Akt der Missgunst. „Die Frau wurde zu einem Lehrgang zugelassen, an dem nicht alle Feuerwehrleute teilnehmen konnten.“

Ein weiterer Fall hat zur Suspendierung eines Feuerwehrmanns geführt. Der Mann hatte nach dem Brand in einem Bordell in den Räumlichkeiten Fotos von sich mit entblößtem Geschlechtsteil gemacht und anschließend in einer internen WhatsApp-Gruppe verbreitet. Zudem sollen dort rechtsradikale Witze kursieren, bestätigt Herriger.