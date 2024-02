Konzerthalle in Düsseldorf Mitsubishi-Halle ist die Nummer 1 in Europa

Die MEH hat eine Kapazität für bis zu 7500 Besucher. In den vergangenen Jahren standen Musikgrößen wie One Republic, Emelie Sandé, 5 Seconds of Summer, Dropkick Murphys, The Chainsmokers und Anastacia dort auf der Bühne. In die Arena kamen 2023 Harry Styles, Depeche Mode, The Weeknd und Bruce Springsteen, dieses Jahr wollen Coldplay dort gleich drei Mal auftreten.