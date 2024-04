Messe an Berufskollegs in Düsseldorf Mitmachmesse soll 3300 Schülern Lust aufs Handwerk machen

Die Einblicke in die Berufe waren für die 3300 Schülerinnen und Schüler auch Teil der schulischen Berufsorientierung: Sie mussten an den Ständen wenigstens fünf unterschiedliche Stempel abholen, um nachzuweisen, dass sie das Mitmach-Angebot absolviert hatten und um die Teilnahmebescheinigung „Berufsfelderkundung“ zu erhalten. Jacqueline hatte sogar sieben Stempel gesammelt. „Ich möchte so viele Einblicke wie möglich in die handwerkliche Berufswelt bekommen, um später sicher zu sein, den richtigen Job zu machen“, so die 16-Jährige. Fünf von ihren sieben „Einblicken“ kämen für sie allerdings eher nicht in Frage. „Selbst wenn man für sich beruflich etwas ausschließen kann, ist es doch ein Erfolg solcher Info-Veranstaltungen“, meint die Vorsitzende der Agentur für Arbeit in Düsseldorf, Brigitta Kubsch-von Harten. Das seien „verhinderte Ausbildungsabbrüche.“