Ausstellung im Stadtmuseum Über das Teilen von Lebensräumen und Lebensträumen

Die verschiedenen Workshops beschäftigen sich mit „Collage“ (6. August, 14-17 Uhr, 22. August, 15-18 Uhr), „Leporello“ (15. August, 15-18 Uhr, 18. August, 14-17 Uhr) oder „Origami“ (9. und 29. August 15-17 Uhr, 17. August, 12-14 Uhr und 25. August, 14-16 Uhr). Auch eine Mal-Aktion ist am 28. August von 11 bis 13 Uhr geplant, außerdem eine Geschichten-Schreibwerkstatt von 14 bis 16 Uhr am 13. August. Wer außerdem schon immer einmal lernen wollte, was es mit „Überraschungsbriefen“ auf sich hat, kann das am 9. August von 12 bis 14 Uhr, am 13. August von 11.30 bis 14.30 Uhr und am 28. August von 14-16 Uhr erfahren. Speziell für Kinder ist ein Musik-Workshop am 6. August von 11.30 bis 13.30 Uhr geplant. Bei einem Mitsing-Konzert am 31. August ab 12 Uhr kann das Können dann unter anderem vorgeführt werden. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.