Geplante Schließung in Düsseldorf : Mitarbeiter von Kaufhof und Karstadt kämpfen für ihre Jobs

Düsseldorf Im Gespräch mit Oberbürgermeisterkandidat Stefan Engstfeld ging es um die Schließung der beiden Düsseldorfer Warenhaus-Standorte. Die Angestellten wollen sich ihrem Schicksal nicht kampflos ergeben.

Kampflos wollen sich Wolfgang Grabowski und Kollegen nicht ihrem Schicksal ergeben. Grabowski ist Betriebsrat bei den Warenhäusern von Galeria Kaufhof und Karstadt am Wehrhahn. Ihn und seine Kollegen hat die Nachricht schockiert, dass beide Häuser demnächst geschlossen werden. Den erzwungenen Arbeitsplatzverlust will er nicht klaglos hinnehmen. „Wir kämpfen für den Erhalt unserer Arbeitsplätze. Wir haben in den Warenhäusern super Mitarbeiter. Sie wissen, was sich die Menschen vor Ort wünschen. Dieses Potenzial muss genutzt werden“, sagte Grabowski auf einer von den Grünen organisierten Veranstaltung am Wehrhahn. Bei der Gesprächsreihe „Ansprechbar“ diskutierte auch Grünen-Oberbürgermeisterkandidat Stefan Engstfeld mit.