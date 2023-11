Düsseldorfer Unternehmer berichten Verführt das Bürgergeld Menschen dazu, nicht zu arbeiten?

Um diese These zu veranschaulichen, erzählt der 36-jährige Unternehmer seine Geschichte. Es war im Jahr 2021, als sich ein Mann bei der Isabella Pâtisserie bewarb. Der Anfang 30-Jährige war mit seiner Frau und zwei Kindern nach Deutschland geflohen und bekam in der Konditorei einen Job als Aushilfe: Gebäck und Brote verpacken, 40 Stunden pro Woche, an einem Standort in NRW – für 13 Euro pro Stunde.