400 Beschäftigte in Düsseldorf Mitarbeiter von Mercedes-Benz-Niederlassungen fürchten Ausverkauf

Sie haben extra Busse gebucht, um von ihrer Niederlassung in Düsseldorf aus anzureisen. Die Techniker tragen Blaumann, die Autoverkäufer Sakko und weiße Sneaker. Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten von Mercedes-Benz Rhein-Ruhr zu einer Betriebsversammlung an den Standort in Duisburg geladen. Trotz 450 Stühlen müssen manche im Publikum sogar stehen. Weil so viele gekommen sind, wird an diesem Vormittag kaum ein Auto von Mercedes-Benz an Rhein und Ruhr verkauft. Stattdessen wollen die Mitarbeiter wissen, wie es um den befürchteten Ausverkauf ihres Autohauses steht. „Die Stimmung ist aufgeheizt“, sagen zwei Düsseldorfer, die seit Jahrzehnten im Dienst des Konzerns sind.