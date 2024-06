400 Beschäftigte in Düsseldorf Mitarbeiter von Mercedes-Benz-Niederlassungen fürchten Ausverkauf

Mercedes hat 1909 seine Niederlassung in Düsseldorf eröffnet. Am Mörsenbroicher Ei werden Neu- und Gebrauchtfahrzeuge mit Stern verkauft, an der Tußmannstraße gibt es Ersatzteile, an der Schloßstraße eine große Werkstatt. Etwa 400 Menschen arbeiten in dem Düsseldorfer Vertriebsarm der Automarke, 800 sind es insgesamt bei Mercedes-Benz Rhein-Ruhr. Anfang des Jahres aber hat die Konzernspitze in Stuttgart beschlossen, künftig keine eigenen Niederlassungen mehr führen zu wollen.