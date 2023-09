Beauty-Behandlung mal anders Mit Schönheit gesegnet im Maxhaus

Am 23. September (Samstag) lädt das Maxhaus zum Aktionstag „Mit Schönheit gesegnet“ ein. Geplant ist ein Tag mit einer Vielzahl von Angeboten rund um das Thema „Schönheit“. Bei „Freiraum – Du bist schön: Herzlieder und die Kraft des Ayurveda“ bieten Meditationslehrerin Carola Laux und Ayurveda-Coach Jana Thiele die Möglichkeit, sich aus Perspektive des Ayurveda mit dem Thema „Schönheit“ auseinanderzusetzen. Denn: Im Ayurveda ist die Schönheit keine Frage des Alters, sondern ein Ausdruck des ganzen Menschen, der sich in seiner äußeren Erscheinung zeigt und nichts mit dem Schönheitsideal der Massenmedien zu tun hat. In der christlichen Tradition wird oft die Schönheit mit der inneren Ausstrahlung in Verbindung gebracht.