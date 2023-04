Abfallwirtschaft in der Landeshauptstadt Düsseldorf bekommt neue Mülltonne - Gebühren steigen

Für die Düsseldorfer soll am Donnerstag im Stadtrat der Weg für eine Neuerung bei der Müllentsorgung auf den Weg gebracht werden. Die „Gelbe Tonne“ soll zwar gelb bleiben, sich ansonsten aber in eine Wertstofftonne verwandeln. Abfälle müssen dann anders getrennt werden. Denn in die neue Tonne gehören nicht mehr nur Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien (Beispiel Tetrapack), sondern auch Gebrauchsgegenstände aus diesen Materialien wie Gießkannen, Blumen- oder Kochtöpfe.