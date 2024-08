Drogen in Düsseldorf Mit Kokain, Cannabis und Bargeld unterwegs – Polizisten stoppen Dealer

Die Einsatzkräfte beobachteten am Sonntagabend zunächst einen Rauschgifthandel an der Hüttenstraße/Ecke Arminstraße. Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer fuhren anschließend auf Fahrrädern davon, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Polizisten konnten den Verkäufer allerdings anhalten und überprüfen.