In Düsseldorf-Reisholz ertappt Mit „Klauschürze“ auf Diebestour im Baumarkt

Bei einer ausgiebigen Diebestour in einem Baumarkt in Reisholz ist am Freitagabend ein Ehepaar erwischt worden. Dabei griffen der 30 Jahre alte Mann sowie die 28 Jahre alte Frau auf ein besonderes Hilfsmittel zurück: und zwar eine so genannte „Klauschürze“, in der sie ihre Beute unter der Kleidung verstaut hatten. Konzentriert hatten sich die beiden auf ein sonst eher seltener im Mittelpunkt stehendes Diebesgut. Insgesamt 16 Zagen im Wert von rund 430 Euro konnten sichergestellt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.