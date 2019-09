Experte aus Düsseldorf : Mit den Augen der Bienen

Düsseldorf Der Zoologe Klaus Lunau erforscht seit über 30 Jahren das Leben der Insekten und zeigt, wie sie die Welt sehen.

Eins haben sie bewiesen: Bienen sind in der Lage, die Massen zu mobilisieren. Erst vor einem hal­ben Jahr haben in Bayern über 1,7 Millionen Menschen das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ unterstützt. Diese Initiative für den Artenschutz ist mit dem Ziel angetreten, dass mehr Wildblumenwiesen gesät, weniger Pestizide eingesetzt und mehr Biolandwirtschaft betrieben wird. Auf Unterstützung aus Düsseldorf kann sie sicher sein: Der Zoologe Klaus Lunau erforscht seit über 30 Jahren die Welt der Bienen und setzt seine Kompetenz zum Schutz der Insekten ein.

In diese optische Welt der Bienen nimmt Klaus Lunau die Besucher der „Nacht der Wissenschaft“ am 13. September mit. Denn am Institut für Sinnesökologie wurde ein neues Verfahren entwickelt, um zu zeigen, wie empfindlich das Bienenauge ist: mithilfe der so genannten Falschfarben-Fotografie. Die Idee dazu hatte der Student Christian Verhoeven für seine Bachelorarbeit. Eine Kamera, versehen mit einem speziellen UV-Filter, zeigt beispielsweise, wie sich das Rot einer Blüte aus Bienensicht schwarz darstellt. „Für Pflanzen ist es wichtig, dass sie attraktiv für Bienen sind, damit sie bestäubt werden“, so Lunau. Mögen so manche Blüten für das menschliche Auge unscheinbar sein, können sie für Bienen den Impuls aussenden, dass bei ihnen reichlich Pollen und Nektar einzusammeln sind – „je knalliger sie sich dabei von ihrer Umgebung abheben, umso besser.“